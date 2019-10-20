蔡英文總統20日下午到台中競選總部參加「全國機車後援會成立大會」，與後援會團長張慶寶與總會長連圳龍等人合影。（馮惠宜攝）

蔡英文總統20日下午到台中競選總部參加「全國機車後援會成立大會」，立法院長蘇嘉全和交通部長林佳龍，以及民進黨提名台中地區立委參人都一起參與這項大會。（馮惠宜攝）

2020總統大選倒數計時，蔡英文總統20日在台中各地展開13站行程，第8站抵達台中競選總部參加「全國機車後援會成立大會」，面對來自全國各地機車行業者及從業人員，蔡英文說，自己從小在修車場長大，爸爸就是修車的，未來將發展油電雙贏政策。

蔡英文總統出席全國機車後援會成立大會時回憶起，她也是在修車行長大，2020這一仗攸關台灣很重要的未來，希望大家給他支持，支持民進黨提名的立委，讓她順利連任、國會過半。

她說，機車就是台灣人的腳，四處走動就是要靠機車，她還說，民眾的生活各層面的鹹酸甜，機車行最知道，因為大家都在最基層，基層的意見機車行掌握最精確，機車後援會就是民意組成的最前線。

蔡英文也表示，機車已是生活的一部分，但也是要顧好環保，但不是要消滅油車，而是發展油車、電車共存，未來補助油車、電車都有，只要符合環保規定，讓台灣的空氣污染持續下降，改善空氣品質，政府會跟大家站在一起，幫助大家。

另她也指出，政府將開班授課，讓大家的技術不只可以修油車，也能修理電車，課業完成後由交通部、勞動部、環保署共同頒予證書，這就是「油電雙贏」。

(中時 )