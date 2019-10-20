立法院副院長蔡其昌積極推動台中市慢速壘球運動。（王文吉攝）

第5屆港口盃慢速壘球錦標賽20日在台中梧棲壘球場開幕，職棒中信兄弟隊啦啦隊到場助陣及表演，立法院副院長蔡其昌與立委候選人陳柏惟也首度同台開球，許多參賽球員們為他們加油打氣；港口盃榮譽會長蔡其昌表示，港口盃已經舉辦第5屆，每年都有百隊參加，已成為全國知名的賽事，期盼外埔棒壘運動園區成為台灣最棒的壘球場地。

蔡其昌笑稱，接在中信兄弟啦啦隊表演後致詞，心情有點小沮喪，因為他剛和桃園鄭文燦市長對賭職棒總冠軍隊伍，輸了200份雞排，將在明年球賽開季時於桃猿主場發送給喜歡棒球運動的球迷朋友，希望明年我們一定要把總冠軍留在台中！

蔡其昌強調，港口盃賽事舉辦第五年，感謝台灣運彩年年支持該體育盛事，更謝謝海線各個棒壘球協會（梧棲、清水、龍井、沙鹿、大安）來大力支持，讓賽事一年比一年精彩，今天更來了一位特別嘉賓「3Q陳柏惟」，期盼我們在明年大選都能揮出強棒，並請大家繼續支持熱愛體育、為地方努力打拼的蔡其昌。

台中市壘球大聯盟協會理事長王立任說，謝謝今天與會貴賓蔡其昌副院長、台灣運彩副總蔡明哲、市議員楊典忠、台中市運動局及所有參與賽事的好朋友們支持，今天天氣很熱，就像5年來的你們，大家熱情依舊不減，期盼海線的體育運動發展與社會各項資源相輔相成，讓我們港口盃賽事持續舉辦，未來我們也會持續努力，讓海線的體育環境更加完善。

台灣運彩副總蔡明哲也提到，港口盃已經是中部最大的壘球盛事，只要購買運動彩券，就會有一成費用挹注在體育活動，台灣運彩會繼續提供資源，只要港口盃持續舉辦，台灣運彩年年都要來參與，持續為台灣運動推廣貢獻微薄之力。

陳柏惟更表示，體育運動靠球員的體力、技術、頭腦及紀律，最重要的是靠團隊合作，台灣若能夠團結合作，不僅僅是球賽，任何事情只要選對好的球員，堅持做對的事，台灣就能勝利！

(中時 )