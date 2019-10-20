桃園市1名20多歲女子今年初欠債，遭到27歲葉姓男子押到新北，強迫女子到到酒店、按摩店脫衣陪酒，稍有不從就被毆打。警方接獲報案後，救出女子，19日在新北逮捕3人，並依人口販運、組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，為了強化治安，在汽車賓館、KTV掃蕩，查獲劉男等7人在汽車賓館使用笑氣，也帶回笑氣20多瓶。另外查獲女子為了償還信用卡債，去詐騙集團擔任車手，也遭到警方逮捕。

(中時 )