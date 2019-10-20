妙齡女欠債遭推火坑 桃警摩鐵救人 16:272019/10/20 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方在汽車賓館查獲劉男等7人在汽車賓館使用笑氣，也帶回笑氣20多瓶。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市1名20多歲女子今年初欠債，遭到27歲葉姓男子押到新北，強迫女子到到酒店、按摩店脫衣陪酒，稍有不從就被毆打。警方接獲報案後，救出女子，19日在新北逮捕3人，並依人口販運、組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方偵辦。 警方指出，為了強化治安，在汽車賓館、KTV掃蕩，查獲劉男等7人在汽車賓館使用笑氣，也帶回笑氣20多瓶。另外查獲女子為了償還信用卡債，去詐騙集團擔任車手，也遭到警方逮捕。 (中時 ) #女子 #警方 #新北 #笑氣 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北百貨周年慶 接力開跑 04:102019/10/16 產業．科技 新北山藥 端上5星飯店 04:102019/10/16 地方新聞 新北國高中教師 體驗電競夢 04:102019/10/16 地方新聞 新北紀錄片 驚豔坎城影視節 04:102019/10/16 地方新聞 新北推行動鄰長 全方位在地服務 12:112019/10/16 生活 新北哈客嘉年華周六登場 焢窯、闖關、玩手做 16:532019/10/16 生活 環保嘉年華新北表揚績優清潔員 04:102019/10/17 地方新聞 新北行動鄰長 服務全方位 04:102019/10/17 地方新聞 燒肉Like進軍新北 50元銅板價購牛五花套餐 15:152019/10/17 生活 新北登革熱再傳群聚感染 本月第5起 15:062019/10/17 社會 社會熱門新聞 需求太大 寂寞越女雪乳上空迎警結果... - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。