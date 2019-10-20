提名今年「德國電影獎」最佳女主角的新片《風暴過後》（The Most Beautiful Couple），大膽將「性侵」議題端上檯面。《風暴過後》不僅獲選多倫多影展，德國漢堡影展及美國邁阿密影展更雙雙提名最佳影片，導演史凡塔迪肯（Sven Taddicken）將於11月中出席金馬影展。史凡塔迪肯和台灣結緣頗深，不僅17年前的首部電影《發情日記》（Getting My Brother Laid）就獲金馬邀映，第二部電影《艾瑪的禮物》（Emma’s Bliss）更奪下台北電影獎國際新導演首獎。

《風暴過後》是德國導演史凡塔迪肯的第五部作品，也是首度嘗試自己編劇的電影。劇情描述兩位年輕老師－馬爾特（馬西米利安柏克納 Maximilian Bruckner 飾）與麗芙（露易絲海爾 Luise Heyer 飾），一起在地中海度假，卻意外遭到三名年輕人攻擊，女老師麗芙甚至遭到了性侵。兩年後，恩愛的兩人還在一起，卻在馬爾特再次遇見該名性侵犯，想尋求報復時，這份感情開始面臨了嚴峻的考驗。

《風暴過後》大膽將性侵議題端上檯面。（海鵬提供）

電影開場的性侵戲逼真驚人，劇情一路驚人開展。性侵戲必須寫實拍攝，對所有演員都是極艱難的挑戰，尤其男女主角必須全裸演出、同時又得面對性與暴力，全體工作人員對此嚴陣以待，還特地開會討論「該怎麼拍」，最後還出動50MM的變形鏡頭，拍攝出最接近人眼的直視效果。該片雖大膽將「性侵」議題端上檯面，卻不將女性當成受害者，反而一反常態探討「有害的男子氣概」（Toxic Masculinity），一揭「當最愛的人被性侵，男人背負的精神壓力」。導演史凡塔迪肯並否認《風暴過後》與#MeToo風潮有關，劇本七年前已完成。史費塔迪肯下月將帶著《風暴過後》首度來台，出席金馬影展映後Q&A。電影12月13日全台上映。

(中時 )