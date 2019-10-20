南投縣埔里鎮大成國中新、卸任家長會長今天順利完成交接，新任會長為邱俊榮，剛卸任的家長會長吳佳蓁則是他的夫人，兩夫妻都熱心教育，並肯定學校的辦學，因此在吳佳蓁會長任期屆滿後，眾望所歸下，由其老公傳承接任會長，繼續投入關懷教育的行列，並也在學校傳為佳話。

大成國中新任的家長會邱俊榮，從事建築工程為業，夫妻聯手開設立岡企業社，平日工作本就繁忙，但是對小孩的教育卻是非常用心，也積極讓小孩參與學校活動。

邱會長的大女兒去年跟同學參加南投縣科學展覽，獲得第2名佳績，目前已畢業就讀高中，小兒子在學校就讀體育班，但學科成績都在全校排名前段，他說喜歡體育班訓練時那種堅持到底的精神。

大成國中校長陳清濱表示，邱會長夫婦對教育的熱誠與投入，讓全校師生都頗為感佩，致在吳佳蓁會長任期屆滿後，全體委員一致推舉邱俊榮接任；非常感謝倆夫妻默默承受，先後接任會長，為學校付出，造福所有成中學生。

(中時 )