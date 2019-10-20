日本資深牙醫河原英雄5年前帶領牙醫師、牙技師來台傳承治療理念及技術，得到台灣醫師認同，成立「河原英雄之友會」，近年與相關科系院校合作，進行偏鄉義診，第3度與敏惠醫專合作，20日到柳營重溪社區進行假牙義診，透過調整假牙的小技巧，讓咀嚼功能提升，長輩都笑呵呵。

來自日本的4位牙醫師與台灣牙醫師、牙技師，與敏惠醫專牙體技術科師生一行，上午前往柳營重溪社區，替長輩們進行口腔健康評估、提供假牙調整，教導他們如何照顧及清潔假牙，並透過活動假牙的調整，讓長輩配戴起來更舒適，咬合能力更強，可以享受平時不敢吃的美食。

經過調校之後，許多長輩發現原先戴假牙時只能吃軟質食物，但是經過醫師、技師調整後，居然連蘋果、花生和餅乾都能咬得下，嘗到了許久沒吃的食物，長輩們都非常開心，連忙向牙醫師和牙技師們道謝。

敏惠醫專校長葉至誠表示，日本和台灣牙醫師、牙技師合作，到台灣偏鄉義診和交流，體現醫者無國界的精神，假牙經過調整後提升功能，提高使用者進食動機，攝取營養完整更健康，學校師生跟著實習，包括牙體技術科、還有護理科、長照科學生都一起參與，提供高齡長者的照顧、延緩長輩失能。

(中時 )