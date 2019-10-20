已過花甲的林睿宏3年前退休後，拿出10萬元退休金成立「阿旺坡獎助學金」鼓勵鳳林在地學子勤奮向上。林睿宏出生農家，直至18歲仍一手牽牛一手讀書，入公門服務還曾被長官瞧不起，但他說做人要有自信，即使能力有限仍要鼓勵孩子們，有信心後自然「蝦咪隆嘸驚」。
林睿宏是家中老么，少時跟著7個哥姊務農，一家胼手胝足、日無暇晷，什麼都要靠自己的環境讓他7歲就學會下廚，燒著灶中火紅的材，弄得全身塵埃才有一頓溫飽，零用錢更是天方夜譚，得四處撿回收才能掙的到。
牽著牛隻坐在田中，遙望其他孩子放假到處玩耍，林睿宏好不羨慕，但回首品嚐，艱困的生活環境讓他從小練就一身好本領，也養成獨立主的性格，充實的田園記憶是更晚年乘椅回味的美好時光
「我怕都怕死了，林睿宏憶起，父親曾說，「若是不會讀書，就回家種田吧」，一席話成為心中最大夢魘，卻也是最佳推進器，林睿宏奮發考上普考後，於3年內勢如破竹衝破高考，前往高雄法院服務，不過扎實的底子卻仍遭長官以「後山」之名歧視。
「你花蓮來的農家子弟，一定沒水準啦！」長官一席話令林睿宏怒不可遏，但挫折並不可怕，真金不怕火煉，出眾的才能終有伯樂賞識，一路升遷至9職等，32年公務員生涯讓他知曉鼓勵與讚美的力量，退休前發願創立獎學金回饋社會。
林睿宏表示，阿旺伯是父親的名字，家中在鳳林也正好有塊土地經營農場，為感念雙親養育之恩，才「以父之名」融合對土地的情感以一己之力創立「阿旺坡獎助學金」，在縣政府立案，由鳳林國中以專款專用帳戶協助管理。
「旭日緩昇自東起，西部才是後山」，林睿宏說，教育有家庭、學校與社會金三角組成，許多偏鄉孩子常因家境妄自薄，人最忌失去目標與信心，阿旺坡獎學金願站出鞏固社會教育作用，金額雖不多，但這份鼓勵對孩子不啻是照亮道路的明燈。
「捨得是門學問」，林睿宏提到，錢是身外之物，自己並非家財萬貫，但他捨得拿出付出，只盼拋磚引玉，吸引更多有志一同的人參加，今年獎學金邁入第3年，目前嘉惠鳳林子弟，將來望擴及全縣，讓愛的枝枒蔭蓋花蓮。
(中時 )
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