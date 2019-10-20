花蓮縣長徐榛蔚與代表隊選手一一擊掌，為各項賽事的勇者們打氣。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮代表隊於全運會20日賽程拿下3金、3銀、3銅佳績，賽程直至24日，選手們無不摩拳擦掌，希望打破去年總牌數，將榮耀歸於花蓮。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮傳真）

108年全國運動會於桃園如火如荼進行中，花蓮代表隊於20日拿下3金、3銀、3銅的好成績，花蓮女足更勇挫嘉義縣，讓對手抱蛋而歸。縣長徐榛蔚也親赴桃園，給選手第一線的支持。本次大會由「台灣最速男」楊俊瀚率領389人應戰，誓要打破去年11金、12銀與12銅的紀錄。

徐榛蔚昨日一早便與教育處長李裕仁等人前往國立體育大學足球場，致贈加菜金與水果給辛勤苦練的花蓮勇將們，徐榛蔚更與選手們一一擊掌， 為女足、田徑、游泳與卡巴迪等賽程選手打了一支強心針。

果不其然花蓮女足於對上嘉義縣的賽程中大殺四方，直接以7球入網的驚人實力狠狠甩下嘉義縣，毫無懸念的贏下比賽，更讓對手吞下零鴨蛋。輕艇、游泳與保齡球等項目陸續抱回金牌，捷報頻傳也使得其餘賽程的隊友們信心更足。

楊俊瀚不辱台灣最速男稱號，在男子100公尺預賽裡飆風再起，跑出32人中最快的10.21秒成績；素有「跨欄女神」之稱的謝喜恩也於女子100公尺跨欄預賽跨出最速13.3秒順利晉級；林明靜更是在女子射箭複合弓排名賽中以單局342分、雙局682分打破大會紀錄。

徐榛蔚表示，選手們無不日夜苦練，為的就是在賽場上全力以赴，好成績源自於旁人看不見的汗與淚，每一位花蓮的孩子都是最棒的，明年花蓮也將舉辦全民運動會，團隊藉著此次賽事、觀摩場域，學習硬體、軟體、動線與場館配置等經驗，在明年帶給全民最佳體驗。

(中時 )