繼中華隊昨天打敗中國大陸隊，獲得明年參加「6搶1奧運資格賽」機會後，今（20）日改由大陸再敗南韓隊，大陸隊同樣也取得參賽權，形成海峽兩岸球隊一起攜手前進「東京奧運資格賽」！

大陸隊這次在亞錦賽的預賽、決賽兩度打敗南韓，史上第1次，大陸隊教練任秋革指出，取得明年「6搶1奧運資格賽」出賽權之後，大陸隊的後續動作是根據比賽找出問題，包括修正與對手的差距。

任秋革表示，年輕球員的培育仍會延續、而且會再補強一些比賽的缺陷，面對未來的比賽挑戰。

大陸隊在本屆亞錦賽預賽由領先被追平、最後打出超前分贏了南韓，今天則是一路落後、甚至落後4分，任秋革說，他們不會很著急，因為與南韓的上一場比賽已經建立信心，所以不著急地一分一分去拿分數。

大陸隊先發投手甘泉投3局下場，讓比賽局面一度緊張，任秋革認為，年輕球員有實力、但是欠缺經驗，在緊張局面下抗壓力的能力稍微差了一點。

大陸隊此次參賽主要設定的對手是南韓，任秋革表示，從第一場開始以平常心出賽，大陸隊確實與日、韓的水準有段差距，他們抱著學習與提高訓練而來，也是鍛鍊球隊為了儲備今後的發展。

(中時電子報)