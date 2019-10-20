躲查緝落跑移工化整為零 專勤隊口袋戰術奏效 16:372019/10/20 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市專勤隊接獲線報，指稱桃園區某民宅有失聯移工，前往埋伏後，成功查獲10名失聯移工。（專勤隊提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊日前接獲線報指出，桃園市桃園區某處民宅疑似有多名失聯移工群居，經常至附近工地工作賺取生活費用，甚至僱用2輛白牌計程車接送以躲避查緝，專勤隊出動逮人，查獲10名失聯移工。 桃園市專勤隊隊長荊少安表示，此次依照依「口袋型戰術」佈置埋伏出入口，待失聯移工上車後駛進攔截點，再以車輛前後包夾，幹員遂以電擊槍示警嚇阻壓制4個車門，但車內移工要逃跑，還開門衝撞專勤隊人員，造成分隊長李澤峰手指受傷，但仍然順利逮捕10名失聯移工，並追究2名司機及非法雇主責任。 (中時 ) #移工 #失聯 #口袋 #桃園市 #隊長 也許您會感興趣 推薦閱讀 河川區容積移轉 桃園率先實施 04:102019/10/16 地方新聞 警開單把人民當提款機 停車位不足衍生亂象 18:022019/10/16 政治 陳學聖：可接受郭粉發洩情緒 但請支持韓 13:242019/10/17 政治 失事幻象戰機 打撈2年找到黑盒子 17:202019/10/17 軍事 108年全國運動會授旗 主場優勢盼選手突破自我 17:522019/10/17 生活 桃園市議員劉安祺服務處遭槍擊 險些擊中太陽穴 22:342019/10/17 社會 桃園市議員劉安祺服務處遭槍擊 警逮到2嫌 09:312019/10/18 社會 專找外籍移工辦人頭卡 斷源專案查扣2000多筆門號 18:312019/10/18 社會 移民署持續清查逾期移工 單日387人 19:382019/10/19 社會 腹痛找廁所卻遭逮 外國腔漏餡 11:562019/10/20 社會 社會熱門新聞 需求太大 寂寞越女雪乳上空迎警結果... - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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