內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊日前接獲線報指出，桃園市桃園區某處民宅疑似有多名失聯移工群居，經常至附近工地工作賺取生活費用，甚至僱用2輛白牌計程車接送以躲避查緝，專勤隊出動逮人，查獲10名失聯移工。

桃園市專勤隊隊長荊少安表示，此次依照依「口袋型戰術」佈置埋伏出入口，待失聯移工上車後駛進攔截點，再以車輛前後包夾，幹員遂以電擊槍示警嚇阻壓制4個車門，但車內移工要逃跑，還開門衝撞專勤隊人員，造成分隊長李澤峰手指受傷，但仍然順利逮捕10名失聯移工，並追究2名司機及非法雇主責任。

(中時 )