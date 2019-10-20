謝福安自家產製的小葉紅茶奪得今年南投名間鄉農會比賽金牌、特等及頭等三項殊榮。〔謝明俊攝〕

謝福安自家茶園位在南庄石壁部落的山區，風景秀麗，常年有雲霧繚繞，非常適合種茶。〔謝念霆提供／謝明俊苗栗傳真〕

南庄醫師謝福安父子檔種茶奪冠

南庄醫生謝福安父子檔種茶奪冠

在南庄開診所超過30年的謝福安醫師，6年前從一個門外漢開始，在南庄鄉石壁部落自家祖產山坡地種起茶葉，今年以自家產製的小葉紅茶，拿到茶葉王國南投參加比賽，竟然一舉囊括金牌、頭等、特號三項殊榮，轟動全苗栗，謝福安的長子謝念霆是師大的高材生，畢業後就回鄉接棒種茶，加上從阿里山特聘製茶師莊國佑前來助陣，3人聯手做出好茶，讓南庄再添光彩。

過去，在南庄鄉石壁部落，從未有人嘗試栽種茶葉，多半部落住民都以種植桂竹、水果、高冷蔬菜等農作，謝福安開始想在部落祖產山坡地種茶，一度引起村民好奇又質疑。

其實，謝福安對種茶是個門外漢，他是位醫師，在南庄老街上開設福安診所已超過30年，當初他就是一個單純的想法，想要找到一種農產品，讓鄉鄰們能有更好的收入，喜歡喝茶的他，見到竹苗地區東方美人茶在大陸正夯，高單價的茶葉就成了他的目標。

謝福安石壁部落的祖產山坡地，標高1200公尺到1500公尺，終年常有雲霧繚繞，加上完全沒有污染的土壤，是適合種茶的好環境，他從6年前開始種茶，原本一竅不通的他，還特地到阿里山找來種茶老師傅教他種茶，他一口氣就種了3甲地。

茶樹生長第3年開始有較多量的茶葉產出，謝福安又找來阿里山製茶師莊國佑幫忙製茶，當年，謝福安初試啼聲，將製好茶葉送去比賽，結果一舉就拿下特等獎，讓謝福安對自家茶葉信心大增。

謝福安的長子謝念霆，是就讀師大歷史系的高材生，見到父親種茶製茶種出興趣，2年前畢業後，二話不說就向老父表明要回鄉種茶，跟著莊國佑學習如何種茶、製茶。

謝福安的茶葉接連2年參加比賽都獲得佳績，今年，他更以清心烏龍製成的小葉紅茶，拿到有茶葉王國美稱的南投參加比賽，在名間鄉農會舉辦的比賽中一舉獲得金牌、頭等、特等等3座獎項，消息傳回，轟動全苗栗，讓南庄鄉親與有榮焉。

謝福安的茶園全部種植清心烏龍，依照季節製成不同茶品，春冬季節生產的茶葉，他製成烏龍茶，至於夏茶，他就製成東方美人茶與小葉紅茶，不同茶品蘊含不同滋味，也讓他的茶園更加多元化。

(中時 )