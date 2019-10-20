網友拍到劉世芳在高雄的競選看板，背景顏色偏紅，也沒看到蔡英文合照，讓網友笑說「對韓總的選情有信心!」(村長 全國粉絲團)

民進黨立委劉世芳競選連任高雄市第三區（左營、楠梓）立委，其對手是國民黨立委黃昭順。此區域早年是藍軍的鐵票區，但劉世芳在2016年選舉拿下過半選票，實力不容小覷。但網友拍到劉世芳在高雄的競選看板，背景顏色偏紅，也沒看到蔡英文合照，讓網友笑說「對韓總的選情有信心!」

民進黨立委劉世芳拚連任，也時常打韓。她9月時，指高雄營利事業銷售額、促參招商、房市交易量等三大經濟指標嚴重衰退，痛批韓國瑜「落跑效應」發酵，但市府提出數據，顯示營利事業銷售額今年整個台灣都些微下降，高雄還排在中段班，且促參招商排名六都第二，契稅更比去年同期增加34.8％，韓國瑜怒嗆「要黑韓請提準確數字」、「亂講這些數字都不需要跟社會大眾說一聲對不起嗎？」

網友拍到劉世芳在高雄的競選看板，背景顏色偏紅，也沒看到蔡英文合照，讓網友笑說「各位庶民兄弟姐妹~我們要對韓總的選情有信心~高雄綠營一片慘澹~不敢用綠色，也不敢和蔡英文合照~堅定信心，唯一支持韓國瑜~1人拉10票，明年勝利就是我們的~」。

其他人留言「連民進黨徽都不知道藏那兒了」、「綠衛兵轉紅了，好像變色龍」、「這個要下架」、「綠色退紅色哈哈哈」、「這……這不是自己抹紅嗎？」、「民進黨要選舉～什麼噁心的話～都出來了～」、「為什麼不用她們綠色的，就是因為鬼混想騙票???」、「民進黨看板幾乎没人敢用綠色，綠色執政品質無法保證，.等宣傳車出來，開始好好廣播，譲全民了解為何綠色消失了」。

(中時電子報)