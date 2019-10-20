該怎麼洗臉？

●時間：在清晨及一天工作完畢時

應該在皮膚代謝率最強時清洗，如運動後、一天工作結束後。

台大醫學院皮膚科臨床教授吳英俊表示，皮膚和人一樣，有睡覺時間，如果在皮膚代謝率低的時間洗臉，送上來的營養來不及供應，造成缺氧性燃燒，形成乳酸，反而會傷害角質層。

清晨的洗臉並不如傍晚的重要，清晨洗臉的目的只是清除前一晚所產生的油脂、汗水、眼屎。

●次數：一般兩次，油性皮膚泛油光，就可洗臉

洗臉的次數要依皮膚性質、環境與季節而定，一般皮膚早晚各洗一次；吳英俊醫師說，油性皮膚泛油光就可洗臉。

吸油面紙是在不能洗臉時的不得已選擇。不過為了殺菌效果，吸油面紙通常會加入有機溶劑，如果是敏感性膚質，可以選擇普通的面紙吸油即可。

●水溫：用溫水洗臉

冷水不容易清洗掉油垢，而熱水會讓微血管擴張；高溫溼熱的環境又會讓皮脂腺分泌更多的油脂，所以用太熱的水洗臉，皮膚反而會更油。

馬偕醫院皮膚科主治醫師蕭百芬表示，溫水刺激性最小，是最適合的溫度，臉部溫度大約是攝氏25∼30度之間，所以這樣的溫度最適合。

吳英俊醫師還建議，不習慣使用化妝水的人，可以在洗完溫水之後，再拍冷水冷卻皮膚。

吳英俊醫師還建議，不習慣使用化妝水的人，可以在洗完溫水之後，再拍冷水冷卻皮膚。（圖片來源：Pixabay）

洗臉標準4步驟

1.先洗手，先把手的髒污洗乾淨，不至於帶到臉上。

2.將洗面乳揉搓起泡，若不會起泡的洗面乳也要推勻，一方面可以稀釋，不至於讓洗面乳太過刺激皮膚；另一方面推上臉時也比較容易推勻。

3.把洗面乳抹在臉上，容易出油的人，要特別清洗臉部T字部位、鼻翼及下巴。眼角、嘴角原本就因為常使用，容易起細紋，所以洗至這兩處要特別輕柔。

4.用溫水清洗乾淨。特別注意髮際、下顎不要殘留洗面乳。

(中時電子報)