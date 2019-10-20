基隆市孝一路的「委託行」為全市民心底的歷史記憶，20日剛好舉辦第五屆特色伴手禮選拔結果的發布會及展售會，國民黨立法委員參選人宋瑋莉及總統候選人韓國瑜辦公室發言人何庭歡齊到現場為展售的各知名攤商加油打氣。（吳康瑋攝）

基隆市孝一路的「委託行」為全市民心底的歷史記憶，20日剛好舉辦第五屆特色伴手禮選拔結果的發布會及展售會，國民黨立法委員參選人宋瑋莉及總統候選人韓國瑜辦公室發言人何庭歡齊到現場為展售的各知名攤商加油打氣。（吳康瑋攝）

基隆市孝一路的「委託行」為全市民心底的歷史記憶，20日剛好舉辦第五屆特色伴手禮選拔結果的發布會及展售會，現場共有幾十家獲獎的知名店家，來到巷弄中擺攤，國民黨立法委員參選人宋瑋莉及總統候選人韓國瑜辦公室發言人何庭歡齊到現場為展售的各知名攤商加油打氣。

宋瑋莉表示，到場的許多知名店家，都是基隆在地深耕多年的老字號，就是有這些在地商家的多番經營努力，才有今天的基隆。她與何庭歡更一家一家的去了解經營狀況及理念，宋指出，她希望藉由這次的活動讓更多優質店家，走進市民心中，她也現場帶著不少熟識的民眾，去探訪及親眼見證店家的努力，她說這些傳統的店家都富含巧思的與創意結合，不僅屢創新商機，也為基隆城市再造注入新能量。

何庭歡說，海港都市食材都是最新鮮且有品質保證的，她廣邀各地的好友們，若有來到基隆，一定要品嘗看看那用最好的用當地食材作好的產品，並進一步帶動當地的經濟流動及發展。

第五屆特色伴手禮選拔結果名單：

食品組決選得獎，大方合展「阿里棒棒啵啵肉乾」、基隆信義天婦羅「基隆信義天婦羅」、朋廚烘焙坊「蝦妹藻哥 手作禮盒」、永茂商行「心干寶貝-手作海味醬禮盒」、溫莎堡食品「吟心月餅禮盒」、漁品軒「海味醬蕎麥拌麵組」、蔡技食品「基隆鎖管醬禮盒組」、食之飴「霸王卷化石燒」、岑品事業「AGAR-AGAR鳳尾 脆梅石花凍」、珍味香餅家「帝王酥」。

文創組決選得獎，舫舫工作室「彩虹101」、陽明海洋文化藝術館「基隆走走吧(旗艦組)」與「玩轉港口桌遊」、基隆市女子燙髮業職業工會「崁仔頂」、丹路國際「百家姓圖騰明信片」、飾不飾獨創設計工作室「基隆意象異想組合-別針系列」、宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒」、黃玉鈴手創工作室「日曬米團皂、純水花草皂」、小市場咖啡「手繪餐盤-市場日常」、西岸山城文創「基隆懷舊故事之復古公車Tee」。

(中時 )