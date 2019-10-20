淡水環境藝術節遊行活動，行經的淡水老街店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」（戴上容攝）

淡水環境藝術節遊行活動，行經的淡水老街店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」（戴上容攝）

淡海輕軌藍海線第二期規畫「淡水輕軌駛進老街」串聯漁人碼頭等觀光景點，工程預計2020年發包、2024年完工。新北市長侯友宜20日出席淡水環境藝術節踩街活動，不少店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」，侯友宜對此回應，將虛心和居民說明達成共識；媒體詢問，共識有可能是否決老街方案嗎？目前仍在研議中，不管共識如何都會一起面對。

(中時 )