淡水老街掛「反對輕軌駛進老街」 侯：虛心和居民再研議 16:382019/10/20 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水環境藝術節遊行活動，行經的淡水老街店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淡水環境藝術節遊行活動，行經的淡水老街店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」（戴上容攝） 淡水環境藝術節遊行活動，行經的淡水老街店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」（戴上容攝） 淡海輕軌藍海線第二期規畫「淡水輕軌駛進老街」串聯漁人碼頭等觀光景點，工程預計2020年發包、2024年完工。新北市長侯友宜20日出席淡水環境藝術節踩街活動，不少店家高掛白、紅布條「反對輕軌駛進老街」，侯友宜對此回應，將虛心和居民說明達成共識；媒體詢問，共識有可能是否決老街方案嗎？目前仍在研議中，不管共識如何都會一起面對。 (中時 ) #老街 #輕軌 #淡水 也許您會感興趣 推薦閱讀 淡水建醫院 議員促蘇揆兌現 04:102019/10/16 地方新聞 淡水滬尾之役活動開跑 避難所變身故事館 20:022019/10/16 生活 中執會遭杯葛流會？ 卓榮泰籲「超脫派系」 10:232019/10/18 政治 淡水社區失竊近百萬 警鎖定2嫌追緝中 11:122019/10/18 社會 淡水海砂屋東來大廈拆除中 用路人行經請注意安全 15:482019/10/19 生活 淡水環教大富翁 壯大環保小衛兵 16:092019/10/19 生活 慶街區改正百周年 老照片呈現金色大溪風貌 19:572019/10/19 生活 用鏡頭記錄梧棲老街 梧棲人文建築攝影展開跑 19:572019/10/19 生活 生活熱門新聞 台灣芭樂銷美 好油：天下沒白吃的午餐 - 生活 手機卡卡都是LINE害的？學會這3招秒釋空間 - 生活 12生肖本周運勢 虎、兔、雞工作超旺的！ - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 師生登玉山遇「山神」出沒 超巨大百步蛇開道 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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