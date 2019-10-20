楊冪今現身機場，黑絲襪造型超性感。（圖／翻攝自MISSING_楊冪個站微博）

大陸女星楊冪被封為「帶貨女王」，凡只要楊冪穿過的單品或新造型都會引起話題和搶購，但她近日難得失策，還被指「得罪造型師」，新剪的空氣瀏海造型被嫌老氣不適合。今(20日)楊冪現身機場，上半身穿帽T、戴口罩包緊緊，下半身穿上性感黑色造型絲襪，大秀性感極細美腿，又被網友讚翻。

楊冪日前出席《中國達人秀》宣傳活動，身穿粉色平肩禮服秀香肩，但難得嘗試的空氣瀏海與粗黑眼線妝容卻負評不斷，和她過去長瀏海和清新的妝容大不同，招牌少女感盡失，網友也諷刺這造型讓楊冪瞬間老十歲，浪費了她的逆天美貌。

近日有粉絲在機場捕獲楊冪身影，可見她穿著帽T外套、短褲，踩著黑色短靴，回歸青春少女LOOK，尤其她下半身選穿一件黑色星星絲襪配黑色短襪，性感腿型線條引起矚目，網友紛紛說：「性感楊姐在線索命！」、「要命了要命了」、「我的心臟漏跳了一拍」、「也就楊冪才能這麼穿」。

(中時電子報)