「2020金門馬拉松」將於明年2月8日至9日登場，今（20）日上午9時在金湖綜合體育館開放縣籍民眾現場報名，吸引大批鄉親熱情參加。（縣府提供／李金生金門傳真）

家住金湖鎮山外的蘇兆謙奪得號碼牌「第1號」頭彩，最先完成報名手續。（縣府提供／李金生金門傳真）

「2020金門馬拉松」將於明年2月8日至9日登場，今（20）日上午9時在金湖綜合體育館開放縣籍民眾現場報名，吸引大批鄉親熱情參加，1000個競賽組名額很快被搶光。

奪得第1號頭彩是家在山外的蘇兆謙，他在昨晚準備過夜躺椅和飲料，12時就搶先第1個排隊，除自己報名21公里外，也幫3位朋友報名42公里和11.2公里。

縣府參考去年鄉親的報名數量，調整競賽組名額分配，全程馬拉松限額100人、半程馬拉松限額600人及路跑組限額300人，並首次採用候補機制，以滿足鄉親的需求。另今年度路跑組也延續去年，有主題瓷瓶酒、獎牌和大浴巾等豐富完賽禮可拿，因此也率先額滿。

邁入第13個年頭的金門馬拉松，賽程分2天進行。競賽組（全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里）共8000人。另有健康休閒組1萬1000人，以臺灣跑友人均消費8000元到1萬元估算，預期將替地方帶來可觀經濟效益。

縣府也提醒尚未順利報名的縣民，可於2019年10月31日（周四）18：00起至2019年11月15日（週周）17：00，上〈中華民國路跑協會〉線上報名專區填妥比賽報名表後繳費報名。若報名截止日前限額已滿，將不再接受報名。相關報名資訊，可詳閱中華民國路跑協會網站。

(中時 )