以超級南為主題，為期16天、吸引超過400萬人次參選的台灣設計展，20日晚間在明華園總團「俠貓」的精彩演出後，完美落幕，也創下歷屆設計展人數最高紀錄，屏東縣長潘孟安感謝各單位工作人員、志工、策展團隊付出，讓屏東再次驚豔全台。

台灣設計展從開展以來，獲各界極大肯定，3大展區及2個設計熱點，從早到晚有不同展覽、舞台演出、市集及夜間光環境，直到最後一個周末仍吸引滿滿人潮，根據中華電信人潮數據分析，16天展期中，各展區參觀人潮累計突破400萬人次，創下歷次台灣設計展的最高紀錄。

以教育設計為主軸的屏東菸葉廠，20日展期結束後將封館1年，進行後續修復工程，潘孟安下午特地前往展區感謝參與的學校與工作團隊，在這次設計展展現各校科技、美感及實驗教育成果，讓大家看見屏東努力深耕教育的特色。

潘孟安說，台灣設計展再次凝聚屏東人的熱情與自信，屏東一定會繼續努力，持續超越自己，創造新的屏東經驗，鞏固「屏東品牌」，再創屏東驕傲。

(中時 )