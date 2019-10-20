勞工局長吳威志與外交部四國辦事處代表等共同為參賽隊伍加油打氣。（陳世宗攝）

464位選手的足球代表隊，於球場上展開激烈的龍爭虎鬥。（陳世宗攝）

台中市政府勞工局於20日在台中市朝馬專用足球場，舉辦「2019第四屆移名驚人中台灣國際移工球類競賽」，勞工局長吳威志與外交部四國辦事處代表等共同為參賽隊伍加油打氣；共吸引56隊464位選手參加，活動中並安排有獎徵答及趣味競賽，讓熱鬧的現場high到最高點。

2020台灣燈會在台中！吳威志特在開場活動以燈會LOGO的球體展現增加宣傳力度，希望來參加球賽的選手廣邀各國移工朋友一同來欣賞盛大且別具意義的台灣燈會，藉此讓各國移工朋友可以瞭解台灣傳統燈會文化的美麗。

吳威志表示，本次活動有24隊足球隊及32隊籃球隊角逐各項榮耀獎項，透過風靡全球的足球及籃球比賽，讓外國朋友們以球會友，也讓不同國籍移工相處更加融洽。另為增加市民及移工朋友參與感，還設計「選手們~奔跑吧…」的趣味遊戲，讓30秒內身體抖動次數最多者可獲得精美禮物。

移工朋友在揮灑汗水盡全力爭奪各隊榮耀的刺激感中，為活動注入一股趣味性的歡樂，現場移工朋友臉上充滿笑容，更縮短國籍間的距離；今年有別於以往提供專業足球直播主隨時進行賽程的直播；讓無法到場加油與欣賞球賽的朋友們，也能透過直播服務感受到現場比賽激烈的氛圍。

吳威志強調，透過活動傳達感謝移工朋友對中市產業競爭力付出的努力，且隨著中市移工朋友逐漸增加，市府也更加重視對外國朋友的關懷與照顧，透過辦理多元活動，鼓勵移工朋友參與休閒活動，協助其適應在台工作生活，打造台中成為宜居移居且友善熱情的國際城市。

參加比賽的移工朋友經過一整天的揮灑陽光汗水後，終於產生獲得名次的隊伍及各類優秀的選手，並邀請這些隊伍及選手站在頒獎舞台上享受眾人的祝賀與各類獎項之頒發。

(中時 )