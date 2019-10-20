郵局退休員工林朝全捐贈字畫，希望幫助更多清寒學生。（游念育攝）

台北市教育局「認助清寒學生基金會」已成立27年，幫助清寒許多學生順利求學，昨舉辦一年一度相見歡，35組認助人和學生齊聚一堂，共同感謝捐助團體的仁心善行。其中，認助22年的企業家任于成也親自到場勉勵受助學生，現場還有書法和畫作義賣，所得將全數捐給基金會。

這次的相見歡集結了各界的善心人士，前仁愛國中校長林美娟也是基金會董事，就把油畫作品帶到現場義賣。林美娟說，自己從小在繪畫上很有天賦，當上校長後利用時間繪畫，甚至凌晨突然醒來有靈感就會提筆作畫，為了就是想將畫作拿去義賣幫助更多清寒學子，從事慈善義賣也已長達15年。

受捐助的台大高材生林同學說，自己與教育局的緣分是從高中開始，因從小家境貧困，不可能有出國機會，高中時申請公費交換生才有機會到美國讀書，雖然只有短暫1年，但給予她非常多啟發。升上大學後在教育局幫忙下接受認助，這筆錢對她幫助非常大，讓她能安心繼續升學。

此外，認助長達22年的任于成，迄今認助超過460人，甚至會寫信關心學生，讓受助人感到很窩心。還有退休郵局員工林朝全，自學書法30餘年，行草作品極具特色，他也在現場提筆揮毫，將個人字畫捐贈給基金會，希望能幫助更多學生。

北市教育局長曾燦金表示，基金會認助學生經費全由民間募集而來，截至今年9月止已認助1732人，可見都市仍有許多弱勢學生需要幫助。

(中時 )