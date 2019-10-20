四季盃街舞大賽也在基隆港務大樓2樓出入境大廳舉行，由基隆市嘻哈文化推廣協會主辦，邀請台灣四季文教協會、台灣塗鴉文化協會、內政部、中華郵政、基隆港務分公司熱情協辦。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

四季盃街舞大賽也在基隆港務大樓2樓出入境大廳舉行，由基隆市嘻哈文化推廣協會主辦，邀請台灣四季文教協會、台灣塗鴉文化協會、內政部、中華郵政、基隆港務分公司熱情協辦。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

四季盃街舞大賽也在基隆港務大樓2樓出入境大廳舉行，由基隆市嘻哈文化推廣協會主辦，邀請台灣四季文教協會、台灣塗鴉文化協會、內政部、中華郵政、基隆港務分公司熱情協辦。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

四季盃街舞大賽也在基隆港務大樓2樓出入境大廳舉行，由基隆市嘻哈文化推廣協會主辦，邀請台灣四季文教協會、台灣塗鴉文化協會、內政部、中華郵政、基隆港務分公司熱情協辦。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市的街舞文化盛行，尤其在基隆市文化中心前，在周末的晚間可以看到許多青年在此練舞，而19日四季盃街舞大賽也在基隆港務大樓2樓出入境大廳舉行，由基隆市嘻哈文化推廣協會主辦，邀請台灣四季文教協會、台灣塗鴉文化協會、內政部、中華郵政、基隆港務分公司熱情協辦，也吸引在地知名企業熱情贊助，團體組參賽的隊伍有40隊、個人組參賽則有100人，分別來自全台灣各地街舞好手，最遠有高雄前來參賽的朋友，還有國小生、國中生、高中生組隊參賽，爭取3V3 Battle 冠軍獎金9000元、亞軍6000元、季軍3000元；1V1 Battle冠軍獎金3000元、亞軍2000元、季軍1000元，以及最強Bboy的頭銜。

基隆市嘻哈文化推廣協會在2016年成立，目前由雨都舞蹈休閒館負責人李啟平擔任理事長，他表示，這次活動與台灣四季文教協會理事長蔡適應一同幫助熱愛街舞的朋友，不僅租借場地、爭取各界的支持，現場更也看到許多家長陪孩子一同來觀賽。他強調推廣健康有活力的嘻哈文化是我們的宗旨，活動更邀請專業評審，希望透過專業講評，讓選手們精進舞藝。

台灣四季文教協會理事長立委蔡適應指出，基隆的街舞文化盛行，藉由這次活動更看到許多當地傑出的跳舞人才，希望大家藉比賽的機會以舞會友，更感謝港務公司同意租借場地，喪來自各地的好手在這獨具特色的場地競技。經過長達7小時的熱舞競技之後，團體組由veformer z獲得冠軍、kob cren獲得亞軍、eagle creu獲得季軍，個人組由QD獲得冠軍、詮詮獲得亞軍。

(中時 )