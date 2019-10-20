艋舺商圈轉型成功，盼吸引更多年輕族群前往消費，推出銅板價優惠。（台北市商業處提供／游念育台北傳真）

台北米蘭時裝秀在艋舺，2019艋舺服飾購物節17日起一連15天舉辦好康大降價，只要90元起就可買到超值的服飾，衣服直接比咖啡還便宜。吸引大批年輕人來到艋舺商圈掃貨；另外，購買2件即可獲得1張100元消費抵用券，民眾可把握機會，店家也直呼銷售業績超有感！

艋舺服飾商圈有悠久的服飾銷售歷史，近年來為吸引年輕族群，更建立粉絲專頁教民眾如何穿搭，店家表示，今年剛好流行復古風，許多年輕人也會一起來商圈採購，轉型成效相當好。這次的購物節一路降價至31日，原本高價的衣服只要銅板價就能帶回加，且還有買2送百的優惠，買越多賺越多。

北市艋舺服飾商圈促進會理事長陳文豐說，近年來艋舺商圈致力轉型，這次購物節破盤大特價，就是希望能吸引更多年輕人來購物。陳文豐更指出，買2送百的活動在短短購物節開幕第2天就有店家已兌換光。

店家表示，近年來網路購物對實體店家影響很大，希望能藉由購物節吸引更多民眾前來購物，這2天的銷售額真的超有感！雖然開幕第1天下著毛毛雨，民眾購物慾仍沒有被影響，都趁機會來撿便宜，好幾家服飾店都被掃貨銷售一空。

跟女兒一起來購物的李小姐直呼，能用銅板價買到好看的女裝真的很划算，平時女兒都會在網路上買衣服，這次母女一同來採購，不但可增進感情，還能互相幫對方挑衣服。

(中時 )