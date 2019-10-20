國民隊以外卡身分一路過關斬將、殺進世界大賽，將要與太空人決一高下，雖然還沒有正式公布先發投手，不過總管雷佐(Mike Rizzo)率先鬆口先發不會有「奇兵」，幾乎可以肯定王牌薛爾瑟(Max Scherzer)將會主投第一戰。

雷佐暗示先發輪值不會有「意外」，首戰被認為將派出薛爾瑟，接下來第2戰由「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)上陣，左投柯賓(Patrick Corbin)及桑契斯(Anibal Sanchez)則都可能安排在第3戰。

「隨著比賽時間接近，我們越來越緊張，但我們已經做好準備，我相信一切都會順利。」雷佐表示，「我們有一些資深球員在陣中，經過幾天休息整裝，將把一切準備就緒。」

國民在外卡生死戰由薛爾瑟先發，並讓小史中繼出賽，全力搶勝的模式也可能在世界大賽複製，柯賓安排在第3、4戰才先發，可能為了在前2戰有需要時中繼登板。而國民在橫掃紅雀後，獲得整整6天休息時間，足夠投手養精蓄銳。

而太空人今日靠牛棚車輪戰搶下美聯冠軍，原本預定在第7戰先發的寇爾(Gerrit Cole)沒上場，接下來太空人還有2天休息時間，屆時寇爾可能擔任首戰先發投手。

(中時電子報)