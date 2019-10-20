又是農地地違章工廠大火！埔鹽鄉打廉村東榮段一家木器工廠中午12時35分起火，假日鐵門緊閉，但霎時火光衝起，濃煙壟罩半邊天，彰化縣消防第三大隊緊急出動救援，宮場位在田中央，佈水線、機具破門，大火兄弟使出渾身解數，13時30分火勢控制、15時59分火勢熄滅，仍在進行殘火處理。

這起農地工廠起火，發生在周日，工廠沒有人上班，彰化縣第三消防大隊接獲通到

，大隊長施順仁指出，出動各式消防車輛19輛、救護車1輛，消防人員35人，展開搶救，現場為1層樓鐵皮建築工廠起火燃燒，燃燒樓地板面積約300平方公尺，無人傷亡，但大火將工廠付之一炬，現場一片焦黑，機具全毀，損失和起火原因還待進一步估算和調查。

埔鹽打廉村農地工廠大火，一旁網室栽培成了煙燻作物。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

埔鹽打廉村農地工廠大火，消防員搶救，無人傷亡。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

「有夠夭壽！作物是能煙燻的嗎？這起大火又讓緊鄰的網室栽培農戶飽受無妄之災，高熱溫度恐讓農作物受損，可以求償嗎？附近農戶也都罵翻了。

消防弟兄們為了救火，降低受災，出動機具敲破鐵門，工廠又深入田中央，還得奔波布水線。附近住戶也被濃煙密布嗆了大半天，不滿違規工廠每次大火，大家都得跟著受害，「怎麼保障無辜受災戶？怎麼保險啊！」

埔鹽打廉村農地木器工廠大火，機具全付之一炬，燒毀面積約300平方公尺，損失待進一步估算。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

埔鹽打廉村農地木器工廠大火，機具全付之一炬，燒毀面積約300平方公尺，損失待進一步估算。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

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