韓國瑜國政顧問團總召張善政今天出席韓國瑜觀光立國政策記者會，他透露，蔡英文總統將在23日成立觀光後援會，設定來台觀光人數倍增計畫，是2030年達到2000萬人，比韓提出2028年晚2年，他直接破了對方的哏，質疑「兩岸關係不改善情形下，不知道從哪裡增加1000萬人次？」他說，韓提出的觀光部預算比民進黨宣布得要好，除非民進黨現在拿立可白改掉。

韓國瑜也特別提到，故宮有9分之8文物放在山洞裡，故宮文物一次一次展，全部展完需要30年，如果未來可以一次攤出來展覽，肯定會轟動全世界。他說，台灣的東西要賣得出去、人要進得來，台灣才會發大財，但現在有很多東西一直在睡覺，沒有被叫醒。

韓國瑜強調，台灣從事跟觀光產業相關約200萬人左右，跨足30幾種行業，包括遊覽車、飯店、餐飲、導遊、文化等，他的目標是2028年衝到2000萬旅客，將觀光位階提高，列為部會等級，未來若當選，他一定會打造最友善環境，台灣望出去將不再有圍牆、只有道路，沒有敵人只有朋友。

除了設立觀光部，韓的國政顧問團也擬定推動大建設，將國內機場提升為國際機場，同時提升港埠的建設與服務設施，另將擴大振興觀光發展基金規模，觀光機關3年內預算倍增至百億。在對岸觀光客來台部分，將與對岸協商，逐步放寬團客及自由行管制，開放自由行及團客二、三線城市，促使對岸來客數逐步增加。而在發生越南團152潛逃事件後，未來將全面檢討新南向觀光政策。

(中時 )