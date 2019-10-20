今年「大安海」以淨灘揭開序幕，也以淨灘落幕。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府觀光旅遊局自12日起連續9天推出「大安海觀光推廣活動」，除了風箏衝浪、風箏節、農特產品美食市集，並於活動期間兩個週休假期推出「海好有你淨灘」及「芋見幸福甲安埔」海線輕旅行。觀旅局長林筱淇說，為期9天約吸引3萬人參與，成功行銷在地秋冬觀光品牌。

林筱淇說，觀旅局已連續7年舉行大安濱海樂園秋冬特色盛事「風箏衝浪」，將秋冬強勁的東北季風翻轉成為讓造型風箏、特技風箏翱翔的最美海風，特色各異的大型風箏在天空飄揚，吸引眾多遊客到大安濱海樂園玩沙戲水踏浪，成功行銷「大安海」在地秋冬觀光品牌。

林筱淇指出，今年「大安海」以淨灘揭開序幕，也以淨灘落幕。20日百餘位民眾拿著鐵夾在海邊撿垃圾，結束後自備餐具邊享用無包裝野餐邊欣賞美景，不僅帶領民眾親海愛海，更身體力行減塑行動。

觀光旅遊局說，今年活動首度配合於大安媽祖文化園區視聽室辦理海洋生態影展及環境教育解說；台中市風景區管理所希望參與民眾透過環教老師們深入淺出的課程，讓民眾進一步對眼前氣候變遷、全球暖化造成全球生態危機有更深的體悟，並關懷環境議題在日常生活中做出改變。

(中時 )