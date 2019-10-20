北埔藝術小鎮楊文科帶隊復古採街 18:012019/10/20 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 縣長楊文科（中）等人穿西洋花櫬衫戴捲毛髮，大玩cosplay做復古踩街。（羅浚濱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 客家方口獅前導，縣長楊文科（後中）帶領北埔在地團體，展開熱鬧的復古踩街遊行。（羅浚濱攝） 「浪漫台三線藝術季」新竹縣有6場活動，20日首場在北埔慈天宮廟埕廣場舉辦北埔藝術小鎮「未來的昔日」，縣長楊文科等人穿西洋花櫬衫戴捲毛頭髮，大玩cosplay進行復古踩街，讓北埔街頭熱鬧滾滾。 20日下午3時，在新竹縣客家武獅文化協會的客家方口獅前導下，楊文科帶領北埔在地的鹹菜桶打擊樂劇團、野山田農具打擊樂團、南外社區公揹婆等團體，展開熱鬧的復古踩街遊行，傍晚由鄉長莊明增帶頭點火龍，呈現傳統節慶的油笐火儀式。 (中時 ) #北埔 #文科 #復古 #新竹縣 #客家 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英細數政績 拉攏客家鄉親 04:102019/10/16 政治要聞 國際風箏節 童話主角飛上天 04:102019/10/16 地方新聞 客家起義！韓國瑜至六堆忠義祠高唱《客家本色》 17:112019/10/16 政治 客家起義有情有義 瑜感同身受 04:102019/10/17 政治要聞 培育客家音樂人才 客委會擴大舉辦流行音樂大賽 10:262019/10/17 生活 復古潮席捲電商！蝦皮購物New Balance超級品牌日優惠 12:162019/10/17 生活 新竹縣義民祭攝影賽作品19日文化局美術館展出 15:042019/10/17 生活 祝壽三山國王誕辰 傳承客家宗教信仰 14:092019/10/19 生活 李佳芬竹縣市走透透再強調「莫忘世上苦人多」 16:122019/10/19 政治 新竹縣六家國小排球隊永信盃排球賽奪雙料冠軍 14:322019/10/20 生活 生活熱門新聞 手機卡卡都是LINE害的？學會這3招秒釋空間 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 12生肖本周運勢 虎、兔、雞工作超旺的！ - 生活 又被打臉！子涵稱讀過北一女 網揭超慘真相 - 生活 台灣芭樂銷美 好油：天下沒白吃的午餐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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