客家方口獅前導，縣長楊文科（後中）帶領北埔在地團體，展開熱鬧的復古踩街遊行。（羅浚濱攝）

「浪漫台三線藝術季」新竹縣有6場活動，20日首場在北埔慈天宮廟埕廣場舉辦北埔藝術小鎮「未來的昔日」，縣長楊文科等人穿西洋花櫬衫戴捲毛頭髮，大玩cosplay進行復古踩街，讓北埔街頭熱鬧滾滾。

20日下午3時，在新竹縣客家武獅文化協會的客家方口獅前導下，楊文科帶領北埔在地的鹹菜桶打擊樂劇團、野山田農具打擊樂團、南外社區公揹婆等團體，展開熱鬧的復古踩街遊行，傍晚由鄉長莊明增帶頭點火龍，呈現傳統節慶的油笐火儀式。

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