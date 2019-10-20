108年全國運動會今天進行空手道賽程，女子對打55公斤級(第二量級)代表台北市、尋求4連霸的「小清新」文姿云，挺進到最後金牌戰，在領先的情況下1比3遭到南投縣選手許瑋寧逆轉，痛失4連霸。

文姿云去年雅加達亞運成為中華隊首位完成亞運連霸金牌的選手，加上目前有機會爭取東京奧運金牌，是國內空手道受到矚目的選手，結束國外賽程後，文姿云回到台灣約兩周後迎接全運會挑戰，她坦言由於自己受到更多關注，在國內的比賽相對壓力更大，昨晚焦慮到睡不好，今天整個身體感覺虛虛的。

儘管狀態不太好，文姿云還是晉級到最後金牌戰，並先取得1比0領先，不過最後讀秒階段遭到對手許瑋寧近身上端攻擊取分，因此1比3遭到逆轉，賽後文姿云表示，之前在俄羅斯的比賽也經歷過領先遭逆轉的情況，「重點就是透過比賽發生的缺失，找到自己的問題在哪。」

文姿云最後補充，這面銀牌也是給自己的一些提醒、警惕，希望可以趕快把頭頂上的烏雲撥開，突破下一個挑戰。

(中時電子報)