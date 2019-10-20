小青蛙劇團20日應邀在基隆市中正區新豐街土地公廟前公演，小青蛙劇團為親子們帶來全新演繹「虎姑婆」兒童劇，透過演員生動的演出和營造的情境。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆報導）

小青蛙劇團20日應邀在基隆市中正區新豐街土地公廟前公演，小青蛙劇團為親子們帶來全新演繹「虎姑婆」兒童劇，透過演員生動的演出和營造的情境。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆報導）

小青蛙劇團20日應邀在基隆市中正區新豐街土地公廟前公演，小青蛙劇團為親子們帶來全新演繹「虎姑婆」兒童劇，透過演員生動的演出和營造的情境，教導小朋友洗手預防腸病毒、生活環境衛生整潔的觀念，十分具教育意義。活動由基隆市雨港曙光發展協會和立法委員蔡適應服務處主辦，現場聚集了逾500位親子，都為一睹小青蛙劇團生動的表演，現場更準備了精美小禮物，藉由宣傳親子政策有獎徵答。

新豐街土地公廟一大早充滿孩童的有朝氣的笑聲，新豐里里長丁麗娜表示，小青蛙劇團去年也有到新豐里演出，感謝多方協助，讓里內的親子在周日同樂，並且教導小朋友正確的衛生教育觀念。

現場除了表演之外，主辦單位還準備了氣球、小泡芙，贈送每位到場欣賞演出的朋友，砂子里里長曾秀菁說道，蔡適應也邀請市民加入他的[email protected]官方帳號，以便第一時間獲得好康資訊。

市議員張顥瀚指出，小青蛙劇團富有教育意義，所帶來的演出也不侷限於劇場、展場，更適合下鄉進入社區或校園，將藝文的能量散撥到每位小朋友心中，陪伴親子渡過美好的假日。

現場氣氛熱絡，「適應叔叔」更進行有獎徵答，為小朋友帶來精美文具用品，更藉此機會向市民宣傳開通的經中正區快捷公車及育兒相關福利措施，也向現場的爸爸媽媽們報告，目前推動的2到4歲育兒津貼、準公共化幼兒園、幼兒園娃娃車屆齡汰換補助，還有接下來小青蛙劇團的演出場次。

他指出，藉由兒童劇進入社區演出，來宣傳適應過去協助推動的育兒政策、減輕父母的負擔，還有教導小朋友養成良好的生活習慣，更宣傳接下來三場小青蛙劇團的演出，11月10日在暖暖區碇祥里、11月16日在安樂區七賢里、11月30日在信義區總統蔡英文、立委蔡適應後援總會，分別帶來金斧頭銀斧頭、醜小鴨、新小紅帽的演出，邀請市民共襄盛舉。

小青蛙劇團20日應邀在基隆市中正區新豐街土地公廟前公演，小青蛙劇團為親子們帶來全新演繹「虎姑婆」兒童劇，透過演員生動的演出和營造的情境。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆報導）

小青蛙劇團20日應邀在基隆市中正區新豐街土地公廟前公演，小青蛙劇團為親子們帶來全新演繹「虎姑婆」兒童劇，透過演員生動的演出和營造的情境。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆報導）

(中時 )