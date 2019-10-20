第29屆亞洲棒球錦標賽今（20）晚將有中華隊與日本隊的冠軍戰，賽前中華隊傳出壞消息，旅美大聯盟球星張育成傳出右邊鼠蹊部拉傷，高掛免戰牌，增添爭冠變數，中華隊老將姜建銘扛起第4棒重任！

與日本爭冠軍的關鍵時刻再傳傷兵，中華隊總教練李盈南無奈表示，看到張育成一拐一拐走進球場就知道事情不妙了，後來得知張育鼠蹊部拉傷，可能昨天對戰大陸隊守備時大動作跨步傳球受傷。

對野手而言，鼠蹊部拉傷比大、小腿拉傷嚴重，可能與張育成有段時間沒有鎮守游擊有關，李盈南指出，張育成守備動作是大聯盟等級，救了不少險球，的確對比賽幫助很大，然而守備動作在移動瞬間很難預測會發生什麼事。

今天中華隊與日本隊交手的先發投手是鄧愷威，先發打序與守備位置為第1棒楊振裕（右外野）、2棒林子偉（左外野）、3棒陳偉志（三壘）、4棒姜建銘（一壘）、5棒蕭帛庭（指定打擊）、6棒廖俊凱（游擊）、7棒林瀚（二壘）、8棒張進德（捕手）、9棒蔡智榆（中外野）。

(中時電子報)