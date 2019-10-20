▲「鳥瞰中台灣」活動，有4條日月潭空拍體驗路線，帶領民眾從空中欣賞日月潭美景。（楊樹煌攝）

▲民眾只要戴上Goggles體感眼鏡，就可跟著空拍機鏡頭，體驗360度鳥瞰日月潭之美。（楊樹煌攝）

▲「鳥瞰中台灣」活動，參與日月潭空拍的空拍機與Goggle體感體驗的各種器材。（楊樹煌攝）

▲參與「鳥瞰中台灣」日月潭活動的與會所有貴賓、空拍機與特色商家合影。（楊樹煌攝）

由行政院中部聯合服務中心與交通部觀光局結合台中、彰化、南投及苗栗等縣市政府，今年以「鳥瞰中台灣」為主題，結合時下最夯的空拍機與Goggles體感眼鏡科技，推廣中台灣觀光旅遊的首場共同行銷活動，今20日在日月潭向山遊客中心登場，並帶領參與民眾用嶄新視角來感受中臺灣之美。

這場中部地區南投首場的「鳥瞰中台灣」活動，現場集結中彰投苗4縣市特色農特產、伴手禮攤位，同時邀請全台空拍機飛手大會師，共同體驗日月潭空拍之美。

活動現場更規劃有4條日月潭空拍體驗路線，搭配空拍界最新科技Goggles體感眼鏡，以「第1視角」跟著現場飛手一起「鳥瞰」日月潭。活動亦製作4縣市360度空拍體驗影片，只要戴上主辦單位準備的VR眼鏡，馬上就能體驗俯瞰4縣市之美。

行政院中服中心副執行長湯火聖表示，中服中心每年都會推出以「中台灣」為主題的觀光行銷活動，今年以空拍機從高空鳥瞰的視覺體感為訴求，希望讓民眾用跟平日不同的視角，從空中來欣賞中台灣的美景。民眾只要到活動現場，戴上Goggles體感眼鏡，就可跟著空拍機鏡頭，從空中360度鳥瞰日月潭美景。

日月潭國家風景區管理處長洪維新表示，日管處近年致力推行智慧與水陸空3D旅遊，上周就入圍「2019全球百大綠色旅遊目的地」的認證，「鳥瞰中台灣」活動，帶領民眾從空中欣賞日月潭美景，更是別具意義。

今天活動現場，來自中部4縣市的特色店家，有餐飲美食、民宿、在地特產、藝品等展售，並有親子休閒、DIY課程等，還有空拍機產業博覽會，好吃、好買又好玩，並有消費滿額闖關抽大獎活動，同時讓民眾戴上Goggles體感眼鏡，感受4縣市之美。

(中時 )