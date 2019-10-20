切割鐵管爆裂？宜蘭老翁遭炸當場身亡 17:182019/10/20 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中時電子報 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局今天（20日）下午4時許獲報，指頭城鎮梗枋的吳姓老翁，疑因切割鐵管後產生爆裂，吳姓老翁被炸死，確切原因正由警方調查中。 據了解，死者是年逾7旬的吳姓漁民，今天上午他在頭城區漁會一帶撿拾到長約1.5公尺、直徑20公分的鐵管，並使用電動切割器切割，但過程中卻產生爆裂，導致吳翁當場被炸死。 高雄建地工人失足 32樓墜掛17樓死亡 文章來源：高雄苓雅火警 25歲女逃生不及死亡 (中時 ) #老翁 #鐵管 #今天 #頭城區漁會 #區漁會 也許您會感興趣 推薦閱讀 50年剃頭情緣 9旬老翁非她不可 04:102019/10/16 地方新聞 鏢旗魚大賽鳴槍 海上鐵男摩拳擦掌 04:102019/10/17 地方新聞 《盤後解析》電、傳穩盤，惟量價背離 15:232019/10/17 財經 與權貴高層友好 鄭佩芬被國民黨開除回3字 23:462019/10/17 政治 《基金》群益投信2檔ETF今天掛牌，OTC債券ETF再添新兵 10:002019/10/18 財經 老翁為買包子走20公里累癱 巡警發現載送返家 10:482019/10/18 社會 失智翁穿內褲街上遊蕩 員警協助護送返家 15:542019/10/18 社會 加泰隆尼亞大罷工 巴塞隆納示威人潮將達高峰 22:032019/10/18 國際 繼參議院後 美眾議員也提台北法案助台固邦交 08:402019/10/19 國際 噁男對女店員尻尻 假讀經真洩淫慾 16:552019/10/19 社會 社會熱門新聞 又見農地違建工廠大火 鄰網室栽培農產遭煙燻 - 意外 需求太大 寂寞越女雪乳上空迎警結果... - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 抱著睡一晚就買手機 15歲女被繼父帶去開房 - 萬象 切割鐵管爆裂？老翁遭炸當場身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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