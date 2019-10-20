宜蘭縣消防局今天（20日）下午4時許獲報，指頭城鎮梗枋的吳姓老翁，疑因切割鐵管後產生爆裂，吳姓老翁被炸死，確切原因正由警方調查中。

據了解，死者是年逾7旬的吳姓漁民，今天上午他在頭城區漁會一帶撿拾到長約1.5公尺、直徑20公分的鐵管，並使用電動切割器切割，但過程中卻產生爆裂，導致吳翁當場被炸死。

(中時 )