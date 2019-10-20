變裝民眾們回以熱情掌聲，並擺出最出色、特別姿勢吸引眾人目光，現場氣氛熱鬧非凡。

變裝民眾們回以熱情掌聲，並擺出最出色、特別姿勢吸引眾人目光，現場氣氛熱鬧非凡。

新北市淡水環境藝術節藝術大遊行20日下午於淡水街頭盛大登場，遊行隊伍號召近46個藝術團隊，超過1600人踩街聚集，在藝術家專業肢體和交通車帶領下，民眾將享受不一樣的藝術盛會，新北市長侯友宜今下午到場參加活動，與市民一同欣賞精采表演。

侯友宜抵達會場熱情和46個變裝團體、千位民眾逐一合影，大展親和力，變裝民眾們也回以熱情掌聲，並擺出最出色、特別姿勢吸引眾人目光，現場氣氛熱鬧非凡。

侯表示，今年是清法戰爭一百三十五週年，主題是滬尾之翼，其中「翼」字並非戰役的役，而「翼」字是讓大家了解戰爭不可取，大家要追求蛻變、進步、飛翔，才能帶給淡水、新北市、中華民國祥和之氣。

侯說，今天遊行中，每個團體裝扮中也有環境永續的保存的內涵，像是遊行中各樣動物，像是白鯨魚、大冠鷲，甚至紫蝴蝶，就是象徵生態環境永續，未來更進步。

新北市淡水區公所表示，今年踩街活動由藝想天開吳忠良老師擔任藝術總監，邀請多位藝術家團隊指導踩街活動，以5隊專業踩街表演團體引導學校、18個社區社團、9個公益團體及企業隊伍進行踩街。

(中時 )