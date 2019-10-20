新北市北海岸是台灣最美麗的海岸，有豐富的海洋文化及漁村資源，四周的國小當畢業季來臨時，都紛紛會舉辦充滿海洋味道的畢業典禮。萬里區野柳國小從十多年前開啟獨木舟畢業典禮後，一路維持這麼傳統至今，只要來到每年5到10月間，都是全校師生基本教育訓練課程之一，而今年校方搶流行，將逾百艘獨木舟搬到大操場中間，完成了一場破紀錄的大型開箱文。

野柳國小校長張錦霞受訪時指出，野柳國小動員了全校師生，展開的這個活動，可能是新北市學校中，最大的獨木舟開箱文，希望能提升野柳國小的知名度，並透過這樣的活動讓大家更關心海洋永續經營，一起守護海洋。

他指出，最辛苦的是總共動員全校師生100多人，要將一百多艘的沉重的獨木舟，從一公里外的野柳天王星水域碼頭，將一百多艘獨木舟搬到學校廣場，搬運獨木舟時間需要兩個多小時，搬走也需要兩個多小時，一個獨木舟平均大概40台斤重，相當辛苦，然後透過空拍，加上天氣配合，費煞一番苦心才能完成這項極為艱鉅的任務。

(中時 )