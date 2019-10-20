噴射戰機的飛行表演是很精彩的，噴射發動機的轟鳴聲也確實震撼，不過也別忘了要保持距離，今年烏克蘭的航空展期間，一架Su-27戰機準備起飛表演時，戰機的尾部噴氣太強勁，把位後方的整備員給吹的人仰馬翻，甚至一些觀眾區柵欄也垮掉了。

這個事情發生在今年9月14日，比利時舉行聖尼柯航空展(Sanicole Airshow)，地點在比利時克萊因布羅格爾空軍基地(Kleine Brogel Air Base)，當時烏克蘭空軍Su-27戰機在跑道末端正準備升空飛行表演，準備區與觀眾和攝影師的距離稍微近了一些。然後當戰機暖身完畢，將要起飛時，它要先調整180度才能對準跑道，所以它有一段時間，Su-27的噴氣方向是朝著觀眾區的。

Su-27尾氣的連續畫面，整備員已伏下，但噴氣還不強勁，可觀察右下的先生反應。(圖/youtube)

Su-27的推力已經增加，整備員已經被吹翻，但右下的先生尚未感受到。(圖/youtube)

戰機氣流吹到觀眾區，右下的先生也急忙閃避。(圖/youtube)

雖然整備人員已經伏下身子閃避噴氣，無奈Su-27的噴氣衝擊太強，所以還是吹翻了好幾位整備人員，不只如此，連觀眾區柵欄也被整片吹垮。

Spectators TUMBLE in JET-BLAST of Su-27 Ukrainian AF, Departing KB

幸運的是，這場事故並沒有給任何人造成嚴重傷害，就是幾位整備員受到超級噴射衝擊，有些灰頭土臉而已。

(中時電子報)