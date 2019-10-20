小藝工為遊客導覽「人間系列一三軍」後，與父母、遊客等人一同合照留影。(張睿廷攝影)

朱銘美術館於今(20)日下午，為來自金山、萬里的11名小朋友，舉辦兒童藝工結訓典禮「外太空奇幻大冒險派對」，慶祝他們通過8個月集訓。未來這些小藝工將於每周日下午2點，為遊客介紹美術館藝品。邁入第15年的兒童藝工系列活動最大亮點在於，許多導覽環節、情境都由孩子獨立策畫，創意巧思備受青睞。

朱銘美術館結訓典禮於今日下午展開，美術館安排小藝工在園內為遊客導覽，孩子為讓介紹更有趣，還自己發想故事演出，生動活潑的介紹逗得大人笑開懷。授證典禮上，小藝工一接著一個從父母手上接下證書，畫面令人動容。

朱銘美術館館長賴素鈴說，藝術家朱銘用容器形容小朋友，孩子的創造力是最好的，大人不應用自己的觀念、思考邏輯去限制他們的想像力，應讓孩子放手去做，所以兒童藝工結訓典禮系列活動，全是由小藝工們獨立策畫，孩子藉此訓練思考力、組織力、團隊合作等能力。

小藝工謝承佑說，實習過程中他除了認識藝術作品外、還學到生態知識，口條也順暢不少，每周都期待來美術館報到。

賴素鈴指出，有些孩子來到美術館實習一次後，因覺得有趣，甚至會吵著爸媽帶他們來，等於「一人受訓全家薰陶」。

朱銘美術館自2004年起推動義工社群計畫，迄今已培育近300位小藝工，未來將更積極推廣，期望從小扎根，將藝術融入孩子的基礎教育。

(中時 )