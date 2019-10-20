楊千霈小女兒Ｑ妹近日雙滿月，爸媽忙著發送蛋糕和各界親友分享喜悅，特別邀請獲得攝影界奧斯卡WPPI全球獎項攝影師，紀錄Q妹的新生兒寫真，也一道掌鏡4人版新全家福，照片相當溫馨，兩姊妹超萌互動更是融化許多人的心。

楊千霈晉升二寶媽笑稱，「非常感恩，小孩在想要的時候來到，也算是如願以償，因為年齡差距小，發現娃寶偶爾會有吃醋反應，還會想跟妹妹Q妹互動。」看著女兒上演內心小劇場，她覺得好氣又好笑，雙滿月蛋糕禮盒也正式曝光姊妹第一次互動照片，她透露常被說親友詢問Q妹像誰？但看到照片都覺得「像姊姊」，還有人兩姊妹是一對「差１歲5個月」的雙胞胎。

楊千霈（右上）全家溫馨合照。（起士公爵提供）

楊千霈表示懷Q妹時就很喜歡起士公爵的乳酪蛋糕，經常大快朵頤，所以小女兒的雙滿月禮，特地挑選最經典、最少負擔的4D蛋糕，趁機會分送親友，再大吃一輪，之後就要收心忌口金馬星光做準備，趕緊恢復身材。她這次選擇「音符」成為蛋糕設計靈感，花足心思自己設計，並請廠商客制專屬Q妹的烙印，覺得剛出生的Q妹，頭大身體小像極音符小巧可愛，設計的意象增添躍動感，期許Q妹未來可以活潑健康。

楊千霈特地為小女兒設計蛋糕。（起士公爵提供）

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