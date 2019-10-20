高雄苓雅區廣東一街20日下午3時25分許火警，火場是3樓建築物及4樓的鐵皮加蓋，警消獲報時1、2、3樓已全面燃燒，火勢雖不到20分鐘撲滅，但已造成25歲的女子死亡，起火原因由火調人員調查中。

高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

(中時 )