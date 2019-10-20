高雄苓雅火警 25歲女逃生不及死亡 17:382019/10/20 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄苓雅區廣東一街20日下午3時25分許火警，火場是3樓建築物及4樓的鐵皮加蓋，警消獲報時1、2、3樓已全面燃燒，火勢雖不到20分鐘撲滅，但已造成25歲的女子死亡，起火原因由火調人員調查中。 高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄苓雅區20日火警，25歲女子逃生不及死亡。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄建地工人失足 32樓墜掛17樓死亡 切割鐵管爆裂？宜蘭老翁遭炸當場身亡 (中時 ) #火警 #死亡 #高雄 #建築物 #苓雅區 也許您會感興趣 推薦閱讀 嬤載孫跟大卡車相撞被捲輪下 當場慘死血肉糢糊 18:302019/10/16 社會 砂石車害祖孫慘死 單親乖巧資優生斷魂 22:262019/10/16 社會 詩三首 04:102019/10/17 藝文副刊 巴西東北城市7層建物倒塌 3死7失蹤 08:242019/10/17 國際 高雄厝3.0幸福啟動 優先導入中都和亞灣 14:122019/10/17 財經 警打擊假消息 法官認言論自由裁定韓粉不罰 14:552019/10/17 社會 高雄厝3.0啟動 中都亞灣打頭陣 04:102019/10/18 產業．科技 台南乳癌死亡率六都最高 衛生局：提高篩檢才能下降死亡率 19:092019/10/18 生活 後龍鐵皮屋火警 6人獲救無礙 07:522019/10/20 社會 楊梅平房火警 女子行動不便喪命 12:022019/10/20 社會 社會熱門新聞 又見農地違建工廠大火 鄰網室栽培農產遭煙燻 - 意外 需求太大 寂寞越女雪乳上空迎警結果... - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 抱著睡一晚就買手機 15歲女被繼父帶去開房 - 萬象 切割鐵管爆裂？老翁遭炸當場身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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