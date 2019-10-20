施姓網友上網募壞雞蛋。（翻攝自網站）

網友熱議募雞蛋的留言。（翻攝自網站）

國民黨總統參選人韓國瑜在台南造勢活動險遭蛋襲，有網友在社群網站募壞的雞蛋，指定在韓國瑜今晚嘉義市文化公園造勢活動現場面交，網友熱議，不希望有人滋事，市警局表示，加強布署警力維安，呼籲民眾理性勿脫序。

施姓網友在網站公開募5籃壞掉的雞蛋，宣稱是自己要吃的，但指定面交地點及時間微妙，正巧是國民黨嘉義市黨部舉辦韓國瑜與立委參選人傅大偉造勢活動的文化公園及時間，網友熱議，有人表態不歡迎來嘉鬧事。

嘉義市警察局表示，針對今天晚上韓國瑜舉辦的「基層庶民後援會成立誓師大會」活動，已審慎規畫安全維護勤務，加強部署作為，含交管、蒐證及待命警力等共布署200餘名警力。

市警局表示，本次活動是合法申准的集會，呼籲民眾和平理性、接納不同意見的氣度，警方將本「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，維護參選人及市民之安全，對任何違法脫序行為，將嚴正執法，絕不容許暴力行為挑釁公權力。

(中時 )