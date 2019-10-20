108年全國運動會空手道今天先後看到兩位亞運女將登場，雖然是不同量級，但中壢地區民眾都能近距離欣賞國際級好手的技巧，而對打50公斤級(第一量級)古筱霜今天稍早登場，在金牌戰4比2逆轉對手，完成2連霸。

來自南投縣信義鄉布農族的谷筱霜，是去年亞運空手道女子50公斤級(即第一量級)金牌，不少親友和學弟妹都到中壢高商游藝館替她加油，金牌戰面對本屆全運會地主桃園市的選手鍾雅淇，在倒數讀秒階段，谷筱霜施展拿手的勾踢進帳3分，最終4比2帶走金牌。

2020東京奧運女子空手道把50公斤級和55公斤級合併成一個量級，由於單一國家地區奧會每一個量級只能派出一位選手代表參賽，也形成谷筱霜要和55公斤的文姿云角逐該輛級代表中華隊唯一一張奧運門票，目前文姿云在奧運資格排名是第3，在參賽資格安全名單中，谷筱霜則是第18名，想要前進奧運還有一段努力空間，谷筱霜表示，會繼續加強體能和反應，拚搶奧運資格積分。

(中時電子報)