▲南投世界茶業博覽會閉幕式邀請喜列克文化藝術團表演精彩的原住民舞蹈。（楊樹煌攝）

▲茶博閉幕，在大家見證下，由副縣長陳正昇（左）與鹿谷農會理事長陳文義一起為2019茶博會活動的茶葉進行裝罐封茶，象徵活動的延續與保存。（楊樹煌攝）

2019南投世界茶業博覽會「香郁拾穗」，20日劃下完美句點，依縣府統計，11天展期，參觀人次及營業額都開創新高，參觀人次近60萬人，銷售金額達8千5百萬元，比去年大幅的增長，創造了無限創意與佳績，獲得各界肯定，並為南投縣茶產業締造另一波高峰。

茶博閉幕典禮，20日下午在中興會堂舉辦，縣長林明溱特別感謝各鄉鎮市農會及所有協助配合參與的茶農還有愛茶人士們的捧場，讓茶博會能再創高峰，也讓鄉親及茶農有錢賺，為南投帶來商機。

林縣長也指出，今年的最大特色是各展場都加裝冷氣，且展場集中在大操場周邊，以木棧道連結成徒步區，讓參觀的動線更順暢，且展場空間加大，遊客有舒適的參觀環境，活動也場場爆滿，明年定會繼續讓茶香傳承下去。

今天的閉幕式中，除邀請喜列克文化藝術團表演精彩的原住民舞蹈，最後並在大家的見證下進行封茶儀式，由副縣長陳正昇與鹿谷農會陳文義理事長一起為今年2019茶博會的活動茶葉進行裝罐封茶，象徵活動的延續與保存。

縣府指出，今年茶博會最特別的是，活動創造了許多紀錄，包括千人揉茶、千人茶會、千人擂茶及千人野餐都反應相當熱烈，不管是網路報名或現場取票，幾乎都以秒殺速度或大排長龍，一票難求，而且每日活動開場的「香郁拾穗」限量杯索取，更是大排長龍，可見遊客對活動肯定與熱情支持。

今年舉辦2019南投世界茶業博覽會，不只證明南投茶產業的蓬勃發展，更提高台灣茶在國際上的競爭力，縣府期藉由這次活動，創造商機、增加茶農的收入，同時也希望達成帶動周邊及整體觀光產業，輔導傳統農業轉型，加強品牌行銷，增加南投茶農在市場的競爭力，同時以世界博覽會的形式，展示各國的特色茶樣，呈現多元茶文化，進而凸顯台灣茶文化內涵，提高台灣茶葉的曝光率與知名度。

(中時 )