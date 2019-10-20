鴻海創辦人郭台銘今（20）在高雄展覽館舉辦感恩見面會，會後與郭粉合影留念。（柯宗緯攝）

鴻海創辦人郭台銘今（20）在高雄展覽館舉辦感恩見面會，現場湧入上千名郭粉力挺。郭在台上重申，雖然不選總統了，但力量會擺在國會，力推郭家軍能實踐他所提出來的6大理念，也呼籲政黨票投民眾黨，讓國會三黨不過半，繼續讓中華民國在中道力量上前進。

郭台銘今天再度闡述政見，他所提出的0到6歲國家養，當時初選被批得一無是處，但如今不管是蔡政府或國民黨候選人現在開始認同或使用其政策。

他說自己所支持的立委，包括民眾黨的立委都支持他的政策，「這不是錢的問題」，如果不鼓勵年輕人生育，國家會愈來愈老 ，這是國家戰略問題。

郭台銘提到，他所挺的立委參選人，必須要三項理念，包括為福國利民挺身而出，不為黨派、縮短貧富差距，以及務實中道理性，不欺騙選票。

他並呼籲政黨票可投民眾黨，讓國會三黨不過半，任何一個政黨偏太右，或太偏左都要拉回來，自己雖然不選總統，但將來要把力量擺在國會中，支持中道力量。

他透露，未來將成立郭台銘政經學校，年輕優秀想從政，或做生意的，他願意親自授課，也會找相關專家予以協助。他認為，要保障中道力量，才能讓台灣未來發展過程，取得富國利民價值得以實踐，繼續往前進行。

「正牌」郭家軍目前有兩位，分別是以無黨籍身分參選立委的李縉穎及國民黨立委參選人黃韻涵。另外，台北市政府顧問蔡壁如也帶領台灣民眾黨高雄立委參選人羅鼎城、李佳玲、熬博勝、莊貽量等人上台。

(中時 )