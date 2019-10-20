基隆市議員楊石城則強勢的捲土重來，過去他是中山區的第一高票議員，目前又得到妙天黨及國會政黨聯盟的加持，並以國會政黨聯盟的身分來參選，選情穩定。（吳康瑋攝）

基隆市議員楊石城則強勢的捲土重來，過去他是中山區的第一高票議員，目前又得到妙天黨及國會政黨聯盟的加持，並以國會政黨聯盟的身分來參選，選情穩定。（吳康瑋攝）

目前2020大選已到倒數兩個多月，基隆立委席次僅僅一席，但戰況卻十分激烈，國民黨推出前議長、市議員宋瑋莉力拚民進黨立委蔡適應，因前綠營議員陳志成傳不滿蔡堅持參選，讓綠營身陷分裂危機，另國會政黨聯盟議員楊石城、無黨籍議員張耿輝也表態角逐，選情呈現「5腳督」持續拉鋸戰。

基隆市議員楊石城則強勢的捲土重來，過去他是中山區的第一高票議員，目前又得到妙天黨及國會政黨聯盟的加持，並以國會政黨聯盟的身分來參選，選情穩定，20日他出席第五屆特色伴手禮選拔結果的發布會及展售會，為在地店家加油打氣。

楊石城向記者指出，現在大選已進入倒數衝刺，過去大家都認為非藍既綠，這種局勢長期以來已維持二十幾年，但台灣都沒有進展，因此他認為第三勢力的崛起是必要的，他與四周的民眾一同表示這才是市民們的心聲。

楊石城表示，經判斷他還是認為自己的勝選機率蠻大的，當記者現場詢問他的政見時，他直指出「基隆再造是勢在必得的！」，並表示，基隆的都市更新雖持續進行但更要加快腳步，給予老舊城市全新的風貌，不應該繼續墨守成規、倚老賣老。他強調，再創基隆的風華是他選上立委後勢必要帶領基隆走的道路，他呼籲政府必須正視，基隆是一個不同於一般的鄉鎮且富含歷史意義的「國際港灣」。若沒有曾經的基隆，就沒有現在的台灣，而他更強調，基隆早期創造得就業機會，為國家的付出，才造就現在台北市的風華，因此可得知，基隆是台灣經濟的發源地。

他建議政府應該為基隆訂立特殊的港灣專法(新法)，將基隆港的盈餘回饋給地方，他說「這是地方再造，最好的時機」，再進一步的把港灣兩側的老舊建築翻新，要注重國際的形象就必須從基隆開始，他指出，在政府一直規劃新的國際機場前，更應該先把破舊的港口改善，以免國外旅客搭乘郵輪來後，對台灣的第一印象只剩「殘舊」，因此害基隆不得翻身。

(中時 )