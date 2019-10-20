彰化縣馬拉松嘉年華第一場賽就在襪子的故鄉社頭展開。（吳敏菁攝）

彰化縣馬拉松嘉年華第一場賽就在襪子的故鄉社頭展開。（吳敏菁攝）

足讚耶！一雙好襪讓人快意跑透透，彰化縣馬拉松嘉年華第一場賽就在襪子的故鄉社頭展開，這場名為「織足盃」半馬，引領深入襪子的故鄉，讓人直呼名子取得好，跑進田野、山林、清水寺等景點，也拜訪在地織襪、手套等上下游廠商組成的織襪產業園區。

「彰化社頭2019織足盃超半程馬拉松」20日上午於織足藏樂館熱鬧起跑，同時正舉辦「臺灣製MIT微笑標章產品展售會」人潮滾滾，彰化縣長王惠美、工研院副院長張培仁、工業局長呂正華、社頭鄉長劉錦昌一起為參賽者鳴槍起跑。

縣長王惠美說，在芭樂與襪子的故鄉舉辦織足盃，藉路跑活動帶動觀光，讓產業更貼近民眾，並感謝工研院提供最新技術及工業局給中小企業的指導，讓傳產突破現況

、再創佳績。 這次整合社頭清水岩寺、生態昆蟲館、清水岩溫泉休憩園區等觀光景點，及MIT 紡織業者、地方農特產品業者共近40家。

工研院副院長張培仁表示，馬拉松第邁入第5年，大家用腳來行銷襪子的故鄉， 工業局長呂正華說，位跑者展現出青春洋溢，織襪專區產品更讓人看到在地優秀廠商。

這次路跑吸引1200名跑者，社頭鄉公所也號召約500位以上志工熱情協助賽事，接續在各鄉鎮還有大型馬拉松，「一起奔跑吧！喚起活力，感受彰化土地的脈動」。

(中時 )