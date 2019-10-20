行政院陸委會今日發出聲明表示，香港政府希望凶殺嫌犯陳同佳來台自首，但未釐清港府態度前，態度將傾向境管入境，等於是承認將不允許陳同佳來台灣。新黨總統提名人楊世光接受記者電訪表示，這是蔡英文總統為了政治需求，而進行的政治操作，楊世光說，民進黨政府只能用喪心病狂來形容。

去年來台旅遊的港籍人士陳同佳，疑似在台期間，殺害了同行女友，在返港後因另涉他案被捕，導致此事曝光。陳同佳目前因竊盜案於香港服刑，日前傳出港府有意讓陳同佳來台投案。

楊世光表示，這樣悲劇天理不容，這起凶殺案必須要伸張正義，方法就是要讓加害人得到應有的法律制裁，所以根本就不需要去往政治方面去做聯想。

楊世光認為，執政黨應該展現價值觀供民眾檢視，也應該建立道德作為眾人表率。但民進黨政府為了選舉，在陳同佳來台自首案上，做了最惡劣的政治操作。楊世光說，簡直就是喪心病狂。

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(中時 )