Taring Padi以反貪腐、支持女權、環保主張等訴求，創造出許多政治諷刺的作品。(王寶兒攝)

強而有力的圖像，不僅是宣傳的最佳利器，更是擁有超越言語的力量。由藝術系學生發起、在21年前成立於印尼的地下組織「Taring Padi」，便以視覺強烈的版畫雕刻、大幅海報，在當時成為反抗暴政的指標。其創辦成員之一Cap Ucup表示，藝術不應只為藝術而存在，而應該在各項議題上發揮它的作用。

Cap Ucup表示，Taring Padi的成立，是為了要推翻當時的蘇哈托政權，社會氣氛正值動盪不安，他們佔領了一間學校，作為創作基地，與許多民眾一同刻製版畫、創作詩歌，以反貪腐、支持女權、環保主張等訴求，創造出許多政治諷刺的作品。在暴政時代下，成為與人民一同前行的力量。

Cap Ucup透露，在蘇哈托政權垮台前，也有許多藝術家同樣以諷刺政治為題，一同創作，但在暴政結束後便結束創作。Taring Padi則不然，認為還有許多議題需要關注，因此便持續活躍至今，也會攜著版畫、繪圖材料及不同的樂曲，走訪各個部落，宣導組織理念及分享藝術。

「Taring」在印尼文中代表「犬牙」，而「Padi」則意即稻芒。讓人發癢的稻芒，配合上犬牙的意象，便是Taring Padi在命名上希望能夠為人民發聲、並帶給當代政府不舒服的多重意象。在成立21年以來，以低調作風影響多國團體至今，尤其在歐美國家更廣為人知，其手工木刻版畫也為日本福岡美術館收藏。今年接連拜訪台灣，在台南舉辦個展外，也於近日的草率季中分享組織創立緣由。

而在Taring Padi的多元作品中，不同的圖樣也富含了深層的含義。Cap Ucup即分享，比如他們會畫狗頭人身，那是代表了不懂思考、只懂得聽命行事的人，「像是豬就代表了貪婪，老鼠則象徵貪腐，因為貪腐的人就像老鼠一樣，總是能夠找到自己想要的東西。」

Cap Ucup表示，Taring Padi的共識便是「藝術不只是藝術」，「藝術是開放的、彈性的，可以用藝術來諷刺批判任何事物，即使藝術沒辦法真正的達成目標，但藝術絕對可以用來鼓舞人心，藝術更是潛力無限，應該當成一種媒介，宣揚你想傳達的理念。」

(中時 )