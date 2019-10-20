大批支持者響應參與淨灘活動，但卻無垃圾可撿。（洪榮志攝）

國民黨總統參選人韓國瑜啟動傾聽之旅後，首場公益活動20日下午號召支持者到台南市南區黃金海岸淨灘，有數百人響應。但因活動消息曝光後，有不明單位提前一天將這段海灘清理乾淨，讓很多參加的民眾都笑稱「根本撿不到垃圾」。不過，韓國瑜強調，不管那個政府機構、單位將海灘變乾淨，我們都要感謝。

韓國瑜致詞也指出，淨灘是全台傾聽之旅中間的一個公益活動，台灣每次到了大型選舉，好像在我們心理都會有壓力揮之不去，就是有好多好多的抺黑和仇恨。我們覺得慈悲、善良、公益，可以取代抹黑，我們認為和諧的社會，只要大家願意認真努力，一定可以克服對立的社會。所以我們全台去跑，要多元化的傾聽，要接近基層，我們一定要苦民所苦，我們要了解各行各業的心聲，所以不同台灣人民的需求，中間的公益活動，包括淨灘、捐血，都會一系列的安排，這是代表我們關懷台灣這塊土地。我們不用再分彼此，有時也不必分黨派，只要建立一個美好的台灣，目標是如此的清楚，就是全台灣人民要全力以赴的，

韓國瑜還說，今天這個淨灘讓我們「英雄無用武之地」，沒想到2天不到的時間，整個海灘變得這麼乾淨，我們真的是要感謝他們，不管那個政府單位、那個機構或義工團體，讓我們台南海岸線這麼漂亮，都是我們要鼓勵感謝的對象。

(中時 )