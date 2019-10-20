苗栗縣動物保護防疫所今年與3家寵物店合作，設置犬貓愛心送養小站，讓民眾可以就近辦理認養手續。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣動物保護防疫所推動動物送養及促進福利等，因應近年動保觀念重視，持續召募志工，盼能擴大能量，並落實多元化送養，設置犬貓愛心送養小站，今年與3間在地寵物商家合作，讓民眾可以就近辦理認養手續。

動防所組織志工隊，協助推動收容動物送養，以及促進動物福利等措施，至今年已有46名志工，共服務863小時，盼有體力且熱愛犬貓的年輕族群，一起加入志工行列，擴大動保能量。

另，今年動防所與竹南鎮毛小孩寵物工坊、頭份東森寵物雲，並於銅鑼翔發寵物店試辦，設置犬貓愛心送養小站，挑選親人活潑、無攻擊性的貓犬，完成狂犬病疫苗注射、晶片植入、絕育等，讓民眾可以就近辦理認養手續，獲當年狂犬病預防注射證明書、狂犬病預防注射證明頸牌及寫有該犬貓資料的小手冊。認養後，每年可憑認養單回動物收容所免費施打狂犬病疫苗。

苗栗縣長徐耀昌鼓勵以認養代替購買，目前已於竹南、頭份、銅鑼設置的犬貓愛心送養小站可就近認養，讓可愛的犬貓們找到溫暖的家的機會，並歡迎相關業者共同合作設置犬貓愛心送養小站。

(中時 )