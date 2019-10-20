台北市長柯文哲日前在一場不公開粉絲活動中，提到現在火災發生很大原因是有人自焚，並要自焚的人去河濱公園，傳出後被外界批為冷血，今天他到台南替黨內推薦的立委參選人站台，再對此問題回應，柯說選舉快到了，有人斷章取義，擷取一段談話內容，製作後就成了這樣，「果然網軍事業是一個蠻大的產業」，暗指背後有產業鏈「黑柯」。

柯文哲指出，當初只是在討論關懷弱勢，談到輕生問題發生的位置，有沒有辦法去管理，以免造成社會安全的問題，講到那些只是要傳達關懷弱勢不是施捨、憐憫，是為了保護自己，沒想到卻被斷章取義，他無奈表示，選舉到了總會遇到這種狀況，現在台灣社會就是這樣。

關於上海市台辦主任李文輝訪台，並將與柯文哲碰面一事，柯文哲說，這是事前排定的行程，會談到關於台北、上海交響樂團在兩廳院演出交流的事情，對於外界的看法，柯文哲認為照SOP流程走，兩邊關係再怎麼緊張，平等對待就好，如果外界要抹紅他，他也沒辦法。

至於柯文哲今天在出席青年創業論壇中調侃韓國瑜，對出席者笑稱「你們現在連市長都沒有了！」柯簡單回應說，自己只是陳述一些事實而已。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )