和一般人相比，糖尿病患者更容易出現骨質疏鬆的傾向，因此維持骨密度也是糖友的重要課題。

人體骨質量從青春期開始快速成長；30∼35歲達到巔峰；接下來每年開始緩慢下降。而女性在更年期後，因為雌激素減少，流失速倍增至每年3∼5％；男性也逃離不了骨質流失的魔掌，從65∼70歲也會急速下滑。

骨質疏鬆讓骨折更容易發生，甚至危及性命。一旦骨折，生活自理困難、吃喝拉撒都成問題，發生在長輩身上，將可能導致長輩失能、臥床終生。例如，當髖關節骨折發生，若病人過於年長、無法手術，一年內死亡機率高達50％，「一旦髖關節骨折，等於一隻腳踩進棺材，要趕緊拉回他，」台北慈濟醫院骨科主治醫師周博智說。

不過，可別以為只有長輩需要注意骨鬆與骨折，周博智指出，骨質疏鬆的確會讓骨折機率提高，然而實際上骨折人數最多的卻是骨密度位於T值-1∼-2.5區間，也就是骨質不足、不到骨質疏鬆的區間。周博智補充，原因可能包括這個族群人口較多外，年齡在70歲左右仍有相當活動力，相較80、90歲的長輩已經較少出門有關。

也因此預防骨折、避免未來失能臥床，絕不能從被診斷為骨質疏鬆時才開始。

甚至要從青春期就開始補鈣，研究顯示，青春期每天吃400∼800毫克的鈣，在更年期後可以減少兩成骨鬆風險。

至於已經邁入骨質不足的你，更該注意改變生活習慣，避免骨質流失太快，現在開始還不晚！

5招遠離骨折:

骨質在年輕時達到巔峰，當開始流失後，再從飲食攝取、運動，都不容易將骨密度補回來，最有效的方法還是吃藥。然而別因此小看飲食、運動、生活習慣，能避免骨質流失，甚至增加骨骼品質，也能預防骨折。

1晒15分鐘太陽。每天日晒，有助於人體自行製造維生素D，可加強腸胃對鈣的吸收。

2提升肌力、負重運動。負重運動是強健骨骼重要的一環，包括健走、跑步、跳繩、跳舞爬山、打球等，都可以減緩腰椎骨、髖骨、腿骨中礦物質的喪失；增加肌力，也能夠強化骨骼、提升協調性，避免跌倒造成骨折。周博智推薦太極拳或氣功，適度鍛鍊下盤（但要避免深蹲），可以強健臀、腰、腿等核心肌群。

3除了補充鈣質，還需維生素D、K、B6、B12、磷和蛋白質。周博智建議，吃全素的長輩，可嘗試奶蛋素，以補充身體所需的鈣質與維生素D。

一般尚未停經的成年女性、男性，每日建議攝取1000毫克的鈣；停經婦女或65歲以上男性，則建議攝取1500毫克的鈣。維生素D建議每天攝取600國際單位。另外，若希望用營養補充品補鈣，應先徵詢醫師，因為鈣會影響某些藥物的吸收，宜由醫師整體評估。

4避免跌倒、摔跤；長輩撐拐杖。許多長輩舉步蹣跚、腳站不直、肌肉協調性變差時，就應該鼓勵使用輔具、手杖；此外，血糖高低也會引發頭暈，或是巴金森氏症手抖、腳抖，都容易讓長輩跌倒，需要轉介到相關科別一同處理。

5戒菸與限酒。菸會影響到骨頭再生，甚至有長輩骨折後卻不戒菸，半年後骨頭還沒長出來的情況。長輩若習慣一天抽一包，可建議他改三餐飯後抽一根，逐步降低使用量。另外，飲酒過量會破壞骨頭合成的過程，也因此需要限制酒精量在每日3單位下（酒精含量約8∼10克），1單位約1杯啤酒。

該問醫生哪些問題？

1目前我的骨質流失速度？

2有哪些方法可減緩骨質流失？

3我該使用骨質疏鬆用藥了嗎？

骨質疏鬆關鍵數

骨質正常：T值＞-1

骨質不足（低骨量／低骨密）：-1≧T值＞-2.5

骨質疏鬆症：T值≦-2.5

50歲以上女性有25％有骨質疏鬆；60歲以上的人口則有16％有骨質疏鬆，其中八成是女性。

(中時電子報)